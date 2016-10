Praet en Vermaelen door Italiaanse pers in flopelftal van de Serie A gezet

Door: redactie

7/10/16 - 13u36 Bron: Calciomercato

© photo news.

De Italiaanse website Calciomercato, toch geen kleintje in Italië, heeft na een kleine twee maanden competitie een flopelftal samengesteld. Daarin prijken ook de namen van twee landgenoten, Dennis Praet (Sampdoria) en de geblesseerde Thomas Vermaelen (AS Roma).

"Vermaelen was goed begonnen aan de competitie, maar mede door blessures staat er nu een groot vraagteken achter zijn naam. Praet van zijn kant werd door Sampdoria binnengehaald voor 10 miljoen euro. Voorlopig blijft hij onder de verwachtingen, want hij werd toch beschouwd als één van de grootste Europese talenten. Praet heeft wellicht nog tijd nodig om te wennen. Hij zit nog in een aanpassingsperiode, maar kan op termijn vermoedelijk wel het verschil maken. Dat is nu nog niet het geval", aldus Calciomercato.



In een exclusief interview met Het Laatste Nieuws sprak Praet gisteren nog over zijn nieuwe avontuur bij Sampdoria. De gewezen Gouden Schoen vertelde dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft: "Ik ben content. Ik weet dat de mensen vooral naar de sportieve resultaten kijken, en die zijn iets minder. Maar privé loopt alles perfect. Ik heb heel snel deze mooie woning gevonden. De club zelf heeft er alles aan gedaan om me welkom te doen voelen. Ze hebben alles tot in de kleinste details geregeld: een nieuw telefoonnummer, mijn bankzaken, ik heb een persoonlijke begeleider die me bijstaat. Dat helpt wel op vlak van integratie."



Naast Praet en Vermaelen staan ook doelman Sportiello, verdedigers Abate en Edenilson, middenvelders Saponara, Brozovic en Baselli én aanvallers Paloschi, Matri en Ilicic in het flopelftal.