Juventus is volgens directeur niet van plan om Witsel zomaar los te laten

Door: Mike De Beck

4/10/16 - 12u02 Bron: Gazzetta dello Sport

© photo news.

Eindelijk leek Axel Witsel zijn droomtransfer naar Juventus in de afgelopen zomermercato beet te hebben. Totdat Zenit Sint-Petersburg in allerlaatste instantie op 'Deadline Day' de zaak nog afblies. Toch wil Juventus hun transfertarget niet zomaar laten gaan.

Luttele minuten scheelde het of de deal was beklonken. Er lag een contract van 18 miljoen euro plus 3 miljoen aan bonussen klaar in Turijn voor de Rode Duivel, maar het document met de Russische handtekening bleef uit. Axel Witsel zit nu in zijn allerlaatste contractjaar bij de Russen en moet opnieuw geduld uitoefenen totdat de transfercarrousel weer helemaal op gang komt.



De directeur van Juventus Giuseppe Marotta heeft alvast goed nieuws voor de Belgische middenvelder. "Hij is op het einde van zijn contract en het profiel van de speler past wel bij onze club. We gaan in januari of in de loop van het seizoen dan ook proberen om de transfer af te ronden", vertelde Marotta alvast in de Gazzetta dello Sport. Nog even wachten dus.