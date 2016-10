Kums ziet coach Giuseppe Iachini ontslagen worden bij Udinese

Door: redactie

2/10/16 - 22u26

Giuseppe Iachini. © epa.

Giuseppe Iachini is niet langer de trainer van Udinese, zo meldt de Italiaanse club vanavond. Gisteren leed Udinese, met Sven Kums een volledige wedstrijd tussen de lijnen, nog een zware 0-3 thuisnederlaag tegen Lazio Roma.

In een zeer kort communiqué kondigt Udinese aan Iachini "te bedanken voor het geleverde werk", maar laat het nog niets weten over zijn vervanger. La Gazzetta dello Sport tipt als vervanger op de 66-jarige Luigi Delneri, vorig seizoen trainer van Hellas Verona, maar momenteel zonder club.



De 52-jarige Iachini stond pas sinds het begin van dit seizoen aan het roer bij Udinese, na twee passages als trainer van Palermo vorig seizoen. Udinese kent een teleurstellende start in de Serie A en staat pas zestiende met amper zeven punten.