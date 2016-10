Invaller Nainggolan klimt na attractieve topper tegen Inter naar gedeelde derde stek

Door: Mike De Beck

2/10/16 - 22u41

video Een bijzonder aangename topper daar in Rome. AS Roma en Inter zetten het vizier vanaf de eerste minuut op scherp, maar het waren de Romeinen die via de voet van Dzeko het best uit de strartblokken schoten. Sienna Miangue zag vanop de bank hoe zijn ploegmakker Ever Banega de 1-1 tegen de touwen prikten. De ingevallen Radja Nainggolan mocht uiteindelijk juichen nadat Manolas de 2-1 op het scorebord zette. De Giallorossi klimmen zo naar een gedeelde derde stek in de Serie A.