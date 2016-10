Milan buigt 1-3 achterstand helemaal om tegen Sassuolo

Door: redactie

AC Milan is in de Italiaanse voetbalcompetitie aan een nederlaag ontsnapt. In de thuiswedstrijd tegen Sassuolo, tegenstander van RC Genk in de Europa League, maakte de ploeg van trainer Vincenzo Montella in het laatste kwart van de wedstrijd een achterstand van 1-3 ongedaan en wist zelfs nog te winnen met 4-3.