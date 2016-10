Invaller Mertens kan nederlaag niet vermijden, Praet speelt gelijk

Door: redactie

2/10/16 - 17u29 Bron: Belga

Dries Mertens (archieffoto). © getty.

Napoli heeft vandaag op de zevende speeldag van de Italiaanse Serie A een onverwachte nederlaag geleden op bezoek bij het bescheiden Atalanta. De Napolitanen zien door de nederlaag leider Juventus al vier punten uitlopen.

Petagna maakte al vroeg in de partij (9.) het enige doelpunt voor Atalanta. 'Supersub' Dries Mertens viel in na 54 minuten maar kon het tij niet meer keren.



Dennis Praet heeft met Sampdoria nipt een nederlaag afgewend. Onze landgenoot, die tien minuten voor tijd inviel, speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Palermo. Nestorovski bracht Palermo (60.) op voorsprong, maar via een schot van Fernandes in de slotseconde (90.+5) pakte Sampdoria nog een punt. De 'Blucerchiati' staan op plaats 15 met zeven punten, één meer dan Palermo dat de achttiende stek bekleedt.



Op de achtste speeldag van de Nederlandse Eredivisie konden Funso Ojo en Jordy Croux niet verhinderen dat Willem II een 0-2 thuisnederlaag leed tegen Feyenoord. Jørgensen (16.) en Tapia (76.) maakten de doelpunten voor de Rotterdammers. Heracles Almelo speelde, met doelman Bram Castro negentig minuten tussen de palen, 1-1 gelijk tegen Twente. Ex-Anderlechtenaar Samuel Armenteros wiste vlak voor rust een penaltytreffer van Twente-middenvelder Klich uit. Bij de Tukkers viel Dylan Seys twintig minuten voor tijd in.



In de stand verstevigt Feyenoord (24 punten) zijn leiderpositie. De club uit Rotterdam telt al vijf punten meer dan eerste achtervolger Ajax, dat thuis Utrecht klopte met 3-2. Twente (13 punten) is vijfde, Heracles Almelo (7 punten) dertiende en Willem II (6 punten) pas zestiende.