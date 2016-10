Kums in eigen huis met de billen bloot tegen het Lazio van Jordan Lukaku

Sven Kums (archieffoto). © photo news.

Jordan Lukaku rukt met Lazio verder op in het klassement. De Rode Duivel stond vandaag 90 minuten in de basis bij de verplaatsing naar Udinese. De Romeinen kenden weinig problemen in de Dacia Arena, waar Sven Kums de volledige wedstrijd uitspeelde. Immobile zorgde iets voor het halfuur voor de openingsgoal. Na de pauze ging Lazio verder op het elan. Keita en opnieuw Immobile zorgden voor een duidelijke 0-3 overwinning. Door de zege komt Lazio tot op twee punten van leider Juventus, dat morgen in actie komt bij Empoli. Udinese staat na zeven speeldagen in de buik van het klassement met zeven punten.

Porto liet op de zevende speeldag van de Portugese Primeira Liga geen spaander heel van Nacional Madeira. De Draken wonnen na een zuivere hattrick van Diogo Jota (11., 38. en 44.) en een doelpunt van André Silva (58.) met 0-4. Laurent Depoitre kwam niet in actie. Door de zege stijgt Porto (16 punten) in het klassement naar de eerste plaats, die het moet delen met titelhouder Benfica en Sporting Lissabon.



In de Nederlandse Eredivisie heeft PSV op de achtste speeldag 1-1 gelijkgespeeld bij Heerenveen. Onze landgenoot Stefano Marzo speelde de hele partij in de Heerenveen-defensie.



Middenvelder Tom van Hyfte kon niet verhinderen dat Roda JC, hekkensluiter met drie punten, met 0-1 verloor van NEC Nijmegen. Excelsior-doelman Tom Muyters kende geen al te gelukkige avond en verloor met 3-0 bij Go Ahead Eagles, waar met Sébastien Locigno nog een andere Belg de hele match op het veld stond. In de stand is PSV (17 punten) tweede, op vier punten van leider Feyenoord dat zondag pas aan de bak moet. Go Ahead Eagles (8 punten) stijgt naar plaats twaalf, terwijl Excelsior negende staat met tien eenheden.