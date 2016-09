Ook Italiaanse eerste klasse maakt kennis met videoref

Door: redactie

30/09/16

Anderhalve week nadat voor het eerst in Nederland bij een officiële wedstrijd de hulp van een videoscheidsrechter werd ingeroepen, maakt de Italiaanse Serie A zondag kennis met de videoref. Dan wordt het systeem gebruikt in de competitiewedstrijden AC Milan-Sassuolo en Torino-Fiorentina. Het is de bedoeling dat op elke speeldag tijdens twee matchen een videoscheidsrechter stand-by is.