Praet ziet zijn doelman monumentaal blunderen in knotsgekke slotfase en verliest wéér

video Veel plezier heeft Dennis Praet nog niet beleefd aan zijn droomtransfer naar het Italiaanse Sampdoria. De gewezen Gouden Schoen krijgt dan wel voluit zijn kans in Genua, maar kon ook vanavond niet verijdelen dat zijn ploeg een zure nederlaag leed. Eentje tegen Cagliari, nota bene een ploeg die het nog slechter doet dan de sukkelende ploeg van de nummer 10. 2-1 werd het op Sardinië na een knotsgekke slotfase waarin de doelman van Sampdoria de rol van antiheld vertolkte. Voorafgaand aan het winnende doelpunt trapte dat heerschap los naast de bal. Zuivere 'Comedy Capers' op een grasmat.

De nummer 14 van de Serie A tegen de nummer 18 en dat op een maandagavond, een mens blijft er niet per se voor thuis. Tenzij je natuurlijk benieuwd bent naar de prestaties van Dennis Praet in Italië. Dé zomeraankoop van UC Sampdoria moet de hoge verwachtingen inlossen, maar voorlopig krijgt de 22-jarige artiest op het middenveld de motor van zijn ploeg niet aan de praat. Het gaat zelfs van kwaad naar erger met de ambitieuze 'Blucerchiati'. Vorige week 2-0 de boot in op het veld van Bologna en de speeldagen daarvoor ook onderuit tegen AC Milan (0-1) en AS Roma (3-2).



Praet laat 1-1 liggen

Tijd om eens te winnen dus, maar dat kwam er ook op het eiland Sardinië niet van. Cagliari, de ex-club van Radja Nainggolan, was een stuk scherper en kwam een kleine tien minuten voor rust ook op 1-0 via João Pedro Galvão. Dennis Praet had niet veel later de kans om de bordjes in evenwicht te hangen, maar trapte nipt naast. Tien minuten voor tijd mocht de voormalige smaakmaker in onze competitie naar de kant en zijn vervanger Bruno Fernandes had amper vijf minuten nodig om de gelijkmaker op het bord te zetten. Dolle vreugde, wat een ontlading.



Doelman, wat doe je nu?

Welgeteld twee minuten kon Sampdoria genieten en dan ging het licht uit bij doelman Emiliano Viviano. Praet zag hoe zijn ploegmakker als een wilde naar de bal kwam gestormd en los over het leer trapte. Federico Melchiorri geloofde zijn ogen niet en maakte ongetwijfeld de makkelijkste goal uit zijn carrière. Na zes speeldagen in de Serie A is Sampdoria pas zeventiende en op drie na laatste met 6 punten. Dat noemen ze dan het noorden kwijt, arme Dennis...