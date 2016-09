Nee, het is niet gemakkelijk om door Rome te wandelen als je Radja Nainggolan heet

Yari Pinnewaert

13/09/16 - 17u24

Radja Nainggolan is immens populair in Rome, dat is vanmiddag nog maar een keertje gebleken. Toen de 28-jarige middenvelder van AS Roma en de Rode Duivels vanmiddag door de straten van Rome wandelde, was het legertje bodyguards niet het enige dat in zijn zog volgde. Zo werd Nainggolan (voor de gelegenheid te herkennen met zonnebril en een rode pet) luidkeels toegezongen door een hele groep fans, waarvan een deel dan ook hun kans ging om een selfietje te scoren met hun grote held. Dat 'Il Ninja' op het punt staat zijn contract te verlengen in de Italiaanse hoofdstad, heeft zijn populariteit dus duidelijk geen windeieren gelegd.