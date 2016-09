Door: redactie

9/09/16 Bron: Belga

© epa.

Het duel om de Italiaanse Supercup wordt later dit jaar in Qatar gespeeld. Kampioen Juventus en bekerwinnaar AC Milan staan op 23 december in Doha tegenover elkaar, maakte de Serie A bekend. De wedstrijd wordt vlak voor de winterstop gespeeld.

De strijd om de Italiaanse Supercup is de afgelopen jaren al vaker ver van huis gespeeld. Afgelopen seizoen was dat in het Chinese Shanghai, terwijl in 2014 Doha ook al het decor van die wedstrijd was. Qatar is in 2022 organisator van het WK voetbal.