Buffon neemt het op voor Joe Hart: "Er zijn maar twee doelmannen beter dan hij"

Thomas Lissens

8/09/16 - 16u31 Bron: GOAL.com

Buffon en Hart na een wedstijd in 2012. © photo news.

Joe Hart zal het komende seizoen in Turijn vertoeven en daar heeft hij alvast één opvallende fan: Gianluigi Buffon. De legendarische Italiaanse doelman van Juventus neemt het in een interview met Goal.com op voor de Engelse keeper van Torino. "Hij zal in Italië weer terugvechten na zijn vertrek in mineur bij Manchester City."