Dit strijken Nainggolan, Vermaelen, Mertens en Praet jaarlijks op in de Serie A

Door: Mike De Beck

7/09/16 - 15u28 Bron: Gazzetta dello Sport

© photo news.

De Gazzetta dello Sport komt vandaag met de uitkomst van een bijzonder onderzoek op de proppen. De Italiaanse gerenommeerde sportkrant publiceerde het loon van elke speler in de Serie A en ook onze landgenoten ontsprongen de miljoenendans niet.

Zo prijkt Radja Nainggolan helemaal bovenaan het lijstje van onze landgenoten die actief zijn in de Serie A. Met een nettoloon van 3,2 miljoen euro laat de 28-jarige Antwerpenaar onder meer zijn ploegmakker bij AS Roma Thomas Vermaelen achter zich. De centrale verdediger die gehuurd wordt van Barcelona strijkt zo'n 3 miljoen euro op.



Higuaín grootverdiener

Nainggolan en Vermaelen mogen in de categorie 'Belgen in de Serie A' dan wel grootverdieners zijn, ze komen niet eens in de buurt van het salaris van Gonzalo Higuaín. De nieuwste aankoop van Juventus - de Italiaanse landskampioen flirt met de loongrens van 1 miljard euro - verdient in Turijn liefst 7,5 miljoen euro.



Mertens, Praet, Lukaku en Kums

De 'Oude Dame' domineert het klassement met negen spelers in de top vijftien. Daarin zijn geen landgenoten te vinden, maar verderop zien we wel Dries Mertens met zo'n 1,2 miljoen euro per jaar opduiken. Gevolgd door de 1,1 miljoen die Dennis Praet bij zijn nieuwe club Sampdoria opstrijkt. Jordan Lukaku doet het bij Lazio met 1 miljoen euro terwijl Sven Kums bij Udinese op het einde van het seizoen 900.000 euro op zijn bankrekening zal zien verschijnen.