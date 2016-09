Witsel na mislukte transfer naar Juventus: "Heb het écht zwaar gehad"

Niels Poissonnier

2/09/16 - 06u47

© Photonews.

't Is een emotionele tweedaagse geweest voor Axel Witsel (27). Woensdagnacht sprong zijn transfer naar Juventus in extremis af en nog geen 24 uur later stond hij gewoon aan de aftrap tegen Spanje. "Of ik een akkoord heb om na dit seizoen gratis naar Juve te gaan? Nog niet..."

Van een verrassing gesproken, die basisplaats van Witsel. "Ik had het ook niet verwacht, want ik was pas om 9 uur 's ochtends terug uit Italië. Ik was wel een beetje moe, maar als de coach wil dat je speelt, zeg je geen neen." Witsel nam dinsdagavond een privéjet naar Turijn om de laatste details met Juventus te regelen. Eindelijk weg uit het kille Rusland, zo leek het. "Als je daar bent en met succes je testen aflegt, ga je ervan uit dat je van Juventus bent. (zucht) Jammer genoeg draaide het anders uit. We moeten niet depressief gaan doen, want zulke zaken gebeuren in het voetbal, maar woensdagnacht had ik het écht zwaar."



Om zijn ontgoocheling te verwerken, tweette Witsel gisteren: "Hoe langer je wacht, hoe groter de beloning. Het leven gaat door." "Ik wil Juventus bedanken", klonk het 's avonds. "Juve heeft er tot op het laatste moment alles aan gedaan om me te hebben. Alleen spijtig dat Zenit die 25 miljoen euro (tot nu toe werd er steeds over een bedrag van 18 miljoen euro plus 3 miljoen bonussen gepraat, red.) niet accepteerde, wetende dat ik nog maar één jaar contract heb. Of er een akkoord is om na dit seizoen gratis naar Juventus te trekken? (glimlacht) Nog niet. Nog niet."