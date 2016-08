Sassuolo verliest drie punten voor de groene tafel

Door: redactie

30/08/16 - 13u21 Bron: Belga

© epa.

De Italiaanse promovendus Pescara heeft zijn eerste zege van het seizoen in de Serie A te pakken. De club won voor de groene tafel de competitiewedstrijd tegen Sassuolo met 3-0, omdat de tegenstander zondag op de tweede speeldag een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld. Dat maakte de Italiaanse voetballiga vandaag bekend.

Sassuolo won de wedstrijd in eigen huis met 2-1. Middenvelder Antonio Ragusa viel in de tweede helft in bij de thuisploeg, maar Ragusa stond niet op de lijst van 25 spelers die de club de dag voor de wedstrijd moet indienen.



Sassuolo, tegenstander van Racing Genk in de groepsfase van de Europa League, kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.