Praet maakt meteen debuut bij Sampdoria met 2-1-zege

Door: redactie

28/08/16 - 23u40

© epa.

Dennis Praet debuteerde daarnet voor Sampdoria, 30 minuten tegen Atalanta. Maakte volgens Italiaanse pers een prima indruk. 2-1-winst. — Niels Vleminckx (@NielsVleminckx) Sun Aug 28 00:00:00 MEST 2016

Dennis Praet heeft al meteen zijn debuut gemaakt in de Italiaanse Serie A. De fans van Sampdoria konden in eigen huis een goed halfuur kennismaken met de voormalige spelverdeler van Anderlecht in de partij tegen Atalanta Bergamo.



Wanneer onze landgenoot er op het uur inkwam voor Ricardo Alvarez was het zaakje voor Sampdoria al beklonken. Franck Yennick Kessie zette de bezoekers dan wel eerst op voorsprong, aan de rust stond het al 2-1 voor Sampdoria na doelpunten van Fabio Quagliarella en Edgar Barretto. Atalanta moest het nog een helft met zijn tienen zien te rooien nadat Carlos Carmona twee gele kaarten verzamelde.