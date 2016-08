Jordan Lukaku met Lazio onderuit in topper tegen Juventus

Door: redactie

27/08/16 - 20u50 Bron: Belga

Jordan Lukaku. © afp.

Jordan Lukaku heeft met Lazio op de tweede speeldag van de Serie A een 0-1 nederlaag geleden tegen Juventus. Het enige doelpunt van de partij kwam van Khedira. Lukaku startte in de basis en werd na 63 minuten naar de kant gehaald.

Met een gekruist schot in de 66e minuut besliste Sami Khedira de topper in het Stadio Olimpico in het voordeel van de bezoekers. Naast Lukaku stonden bij Lazio ook kapitein Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en invaller Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk) op het veld.



Valencia leed op de tweede speeldag van de Primera Division zijn tweede nederlaag van het seizoen. Op verplaatsing bij het nietige Eibar verloor Valencia met 1-0. Leon zag zijn strafschop na 62 minuten in eerste instantie gestopt worden door Valencia-doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge), maar kon de rebound alsnog makkelijk binnenleggen. Zakaria Bakkali mocht invallen na 77 minuten bij de bezoekers.