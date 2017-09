Carrasco scoort zijn eerste in gloednieuw stadion en leidt Atlético naar zege - Real wint wél buitenshuis

GVS

23/09/17 - 19u01

video Yannick Carrasco heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste treffer in de Wanda Metropolitano. In de nieuwe thuishaven van Atlético Madrid maakte onze landgenoot net na rust de openingstreffer tegen Sevilla. Antoine Griezmann zette twintig minuten voor tijd de 2-0-eindstand op het bord. Door de overwinning wipt Atlético over Sevilla naar de tweede plaats in het klassement.

Randje buitenspel stormde Carrasco in minuut 46 ervandoor, al legde opponent N'Zonzi hem niet al te veel in de weg. De defensieve middenvelder tastte volledig mis, waarna Carrasco de doelman kon omspelen en de 1-0 op het bord prikte. Meteen het derde La Liga-doelpunt van de Rode Duivel dit seizoen. Even later schoot Griezmann de 2-0-eindstand tegen de netten. Door de zege staat Atlético op een tweede stek, op één punt van Barcelona dat later op de avond aantreedt. Sevilla volgt op een derde plaats. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Dani Ceballos scoorde twee keer voor Real Madrid. © reuters.