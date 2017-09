Carrasco scoort z'n eerste in gloednieuw stadion en leidt Atlético naar zege

GVS

23/09/17 - 14u28

video Yannick Carrasco heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste treffer in de Wanda Metropolitano. In de nieuwe thuishaven van Atlético Madrid maakte onze landgenoot net na rust de openingstreffer tegen Sevilla. Antoine Griezmann zette twintig minuten voor tijd de 2-0-eindstand op het bord. Door de overwinning wipt Atlético over Sevilla naar de tweede plaats in het klassement.