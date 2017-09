Diego Costa: "Eén enkele persoon zal mijn imago niet kunnen bezoedelen of laten vergeten wat ik allemaal voor Chelsea gedaan heb"

Bewerkt door: MH

Diego Costa is vandaag aangekomen in de Spaanse hoofdstad Madrid om zijn transfer naar Atletico Madrid af te ronden. De Madrileense topclub bereikte donderdag een princiepsakkoord met het Engelse Chelsea over een overgang van de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaanse aanvaller.

"Ik ben zeer blij. Ik vind dat de transferonderhandelingen te veel tijd ingenomen hebben, maar ik ben blij met de afloop. Nu kan ik niet wachten om mijn ploeggenoten te zien en met de trainingen te beginnen", verklaarde Costa aan de pers bij zijn aankomst op luchthaven van Madrid. Hij zal wel pas in januari in actie kunnen voor Atletico.



Costa stuurde al maanden aan op een vertrek bij Chelsea. De spits had geen al te beste relatie met Chelsea-coach Antonio Conte. Zo beweert Costa dat hij begin juni een bericht kreeg van Conte, waarin stond dat hij mocht beschikken bij de Londense club.



