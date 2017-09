Zidane predikt rust na slechtste start Real sinds 2012-2013 - "Het valt niet mee om met Messi te spelen"

TTV/GVS

22/09/17 - 10u20

Ondanks de slechtste start sinds '12-'13 verkeert Real Madrid volgens coach Zinédine Zidane niet in crisis. De Madrilenen wonnen nochtans nog geen enkele van hun drie thuisduels en misten met 8 op 15 hun seizoensstart compleet. Woensdagavond nog verloor de Koninklijke in blessuretijd van Betis (0-1). "We spelen niet slecht, maar scoren moeilijk", aldus Zidane, nadat Real voor het eerst in 73 opeenvolgende matchen niet wist te scoren. "2 op 9 in eigen huis is niet goed, maar we moeten kalm blijven. De competitie duurt nog lang, ook al staan we nu al zeven punten achter." Real zag Barcelona, dat nochtans een slechte transferzomer kende, een prima start nemen met vijf zeges in vijf wedstrijden.