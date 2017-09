Invaller Carrasco loodst Atlético met een treffer voorbij Bilbao: 1-2

Bewerkt door: MH

20/09/17 - 23u04 Bron: Belga

© reuters.

Atlético Madrid heeft vanavond de lastige klip naar het Baskenland met succes omzeild. Invaller Yannick Carrasco loodste zijn team met een doelpunt voorbij Athletic Bilbao: 1-2.

Op de vijfde speeldag van de Primera Division in Spanje moest Yannick Carrasco bij Atlético Madrid opnieuw op de bank beginnen. Na een uur mocht hij tegen Athletic Bilbao zijn opwachting maken en geen kwartier later (73.) knalde hij de 0-2 binnen na een steekpass van Antoine Griezmann. In het slot volgde nog een tegendoelpunt van Raul Garcia.