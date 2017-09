Eibar figureert in weergaloze Messi-show, met deze parel als absoluut hoogtepunt

JVW & TLB

video 300 doelpunten heeft Lionel Messi na vanavond gescoord in Camp Nou. Een cijfer dat doet duizelen. De Argentijn was weer in één van zijn begenadigde dagen en dat heeft Eibar geweten. 'De Vlo' scoorde er vier tegen de laagvlieger en had zo een groot aandeel in de klinkende 6-1-zege van de Blaugrana.