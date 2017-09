Real wint op Sociedad en evenaart legendarisch record Santos: Koninklijke scoort 73 matchen op rij

Door: redactie

17/09/17

video Real Madrid heeft een belangrijke overwinning geboekt in de Primera Division. De Koninklijke won met 1-3 op bezoek bij nummer drie Real Sociedad, dat nog ongeslagen was. Dankzij de overwinning stijgt Real Madrid naar de vierde plek, op vier punten van koploper FC Barcelona. Daarnaast schreven Cristiano Ronaldo en co vandaag geschiedenis. De Madrilenen scoorden 73 wedstrijden op rij en evenaren daarmee het legendarische record van Santos in 1963, waar Pelé destijds furore maakte.

Real trad in San Sebastián aan zonder de nog geschorste Cristiano Ronaldo. Het leverde de pas 20-jarige Borja Mayoral een basisplaats op en die kans greep hij in de negentiende minuut met beide handen aan. De twintigjarige aanvaller pegelde een hooggehouden bal van Sergio Ramos binnen, zijn eerste competitietreffer voor De Koninklijke.



Nog geen tien minuten later maakte Kévin Rodrigues met een volley de gelijkmaker. Keylor Navas ging niet helemaal vrijuit. Diezelfde Rodrigues liet zich acht minuten later opnieuw opmerken, maar dan wel in negatieve zin. De Franse linksachter verschalkte namelijk zijn eigen doelman: 1-2. Op het uur zette Gareth Bale de eindstand op het bord. De Welshman was sneller op een gemeten dieptepas van Isco en lobte de 1-3 over doelman Rulli. Voor Real Madrid was de zege bij Sociedad alweer de elfde uitoverwinning in de Spaanse competitie op rij: een clubrecord.