Recordaankoop Dembélé al geblesseerd bij Barça, dat wel wint bij Getafe

Bewerkt door: PL

16/09/17 - 18u53 Bron: anp/belga

© afp.

De Franse aanvaller Ousmane Dembélé, deze zomer door FC Barcelona voor 105 miljoen euro weggeplukt bij Dortmund, moest vandaag tegen Getafe al in het eerste halfuur geblesseerd naar de kant. Hij heeft een hamstringblessure, zo meldt Barça, dat het uitduel met 1-2 won.

Dembélé ging na 25 minuten tegen de grond, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Twee minuten later werd hij vervangen door Gerard Deulofeu. Hij stond voor de tweede keer in de basis sinds zijn transfer, de duurste in de geschiedenis van de Primera Division. Intussen kwam Barça met een update op Twitter: "Dembélé kampt met een blessure aan de linkerhamstring en moet onderzocht worden om te weten wat er precies aan de hand is", viel er te lezen.



De 'blaugrana' stonden in Getafe halfweg 1-0 achter door een doelpunt van Shibasaki. Na de pauze zetten de bezoekers de scheve situatie recht via goals van Denis Suarez en Paulinho.