Messi speelt met hattrick stadsgenoot Espanyol helemaal aan flarden

Bewerkt door: MH

10/09/17 - 08u17 Bron: ANP

© photo news.

video Barcelona heeft gisteravond de stadsderby tegen Espanyol gewonnen. In het eigen Nou Camp liet de favoriet de tegenstander weinig kans, 5-0. Lionel Messi was weer eens de grote man. Hij lukt de eerste drie treffers.

Na drie duels heeft Barcelona in LaLiga nog een perfect rapport van negen op negen. Het verschil met de rivalen uit Madrid, Atlético en Real, is inmiddels vier punten. Sevilla staat vooralsnog het dichtst bij de leider, op twee punten. Real Sociedad kan naast Barcelona komen, als het vandaag bij Deportivo la Coruna wint.



Messi stal weer eens de show door drie keer te scoren. Eerst deed de Argentijn dat op aangeven van Ivan Rakitic, al had de treffer alle schijn van buitenspel. Vervolgens was Messi trefzeker na een wat fortuinlijke combinatie met Jordi Alba. In de 68ste minuut maakte Ousmane Dembélé, overgenomen van Borussia Dortmund, zijn debuut voor Barcelona.