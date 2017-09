Real op eigen veld niet voorbij Levante, Marcelo krijgt rood voor natrappen

Bewerkt door Glenn Van Snick

video Real Madrid heeft vanmiddag op de derde speeldag in de Primera Division opnieuw een steek laten vallen. De 'Koninklijke' speelde in Bernabeu 1-1 gelijk tegen Levante.

De Spaanse kampioen, nog zonder de geschorste Cristiano Ronaldo, begon niet goed aan de partij. Na twaalf minuten keek de ploeg van Zinédine Zidane tegen een 0-1 achterstand aan na een treffer van Ivi Lopez. Een kwartier later moest Karim Benzema met pijn aan het rechterbeen naar de kant en werd vervangen door Gareth Bale. In minuut 36 kwam Real langszij via Lucas Vazquez. Hij tikte binnen na een kopbal van aanvoerder Sergio Ramos.



Na de pauze zette Real heel wat druk, maar scoren lukte niet meer. Toni Kroos raakte in de toegevoegde tijd de paal met een knap schot. Linksachter Marcelo was kort voordien uitgesloten wegens natrappen, een geniepige actie die de ref niet was ontgaan.



In het klassement heeft Real net als Levante nu 5 op 9. FC Barcelona, dat zijn eerste twee matchen in La Liga won, komt vanavond voor eigen publiek in actie in de derby tegen Espanyol.