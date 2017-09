Nieuw stadion Atlético Madrid bijna klaar voor eerste wedstrijd, grasmat gelegd

MDB

6/09/17 - 15u01 Bron: Belga

In het nieuwe Wanda Metropolitano-stadion van Atlético Madrid is de grasmat vandaag met succes gelegd. Dat hebben de 'Colchoneros' bekendgemaakt. Op 16 september wordt het stadion dat aan 68.000 toeschouwers plaats biedt feestelijk geopend.

In totaal werden 440 grasrollen gebruikt. De grasmat wordt in goede staat gehouden door een verwarmingssysteem en lichttherapie, aldus de Madrileense club. De eerste officiële wedstrijd in het gloednieuwe stadion, in het oosten van de Spaanse hoofdstad, gaat op 16 september door. Dan komt Malaga op bezoek op de vierde speeldag van de Primera Division. De eerste Europese thuismatch vindt op 27 september plaats, tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League.



Na vijftig jaar in het Estadio Vicente Calderon speelde Atlético in mei zijn laatste wedstrijd in het mythische stadion, dat afgebroken wordt. Het Chinese conglomeraat Wanda is sinds januari 2015 voor twintig procent aandeelhouder van de club, Wanda verwierf vorig jaar de rechten op de benaming van het stadion. Metropolitano is een verwijzing naar het stadion waarin Atlético tussen 1923 en 1966 zijn thuiswedstrijden afwerkte.