"Olé Olé Olé": Diego Simeone verlengt contract bij Atlético Madrid

5/09/17 - 11u49

Diego Simeone heeft zijn contract als trainer van Atlético Madrid met twee jaar verlengd. Zijn contract liep aan het eind van dit seizoen af.

De 47-jarige Argentijn is sinds 23 december 2011 hoofdtrainer bij de Madrileense topclub. De club sleepte onder zijn hoede al vijf prijzen in de wacht. In 2013/2014 leidde Simeone de Madrilenen zelfs naar de Spaanse titel.



Simeone verloor in de voorbije jaren wel twee keer in de Champions League-finale van stadsrivaal Real Madrid, al lijkt dat hem dus niet van de wijs te brengen. De coach blijft dus langer aan boord bij de 'rojiblancos', ongetwijfeld om een verlengstuk te breien aan zijn eerdere successen.