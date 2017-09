Eden Hazard: "Ooit in Spanje voetballen? Ja, waarom niet?

Door: Mike De Beck

4/09/17 - 10u05 Bron: Marca

Het heeft zo'n drie maanden geduurd, maar Eden Hazard is na zijn enkelblessure weer voetballer. Het inspireerde de Spaanse sportkrant Marca om de Belgische dribbelkont enkele hete hangijzers voor te schotelen. Zoals bijvoorbeeld een eventuele transfer naar Real Madrid.

Hazard is weer terug van weggeweest. Tegen Gibraltar en Griekenland pakte de nummer tien al uit met enkele hoopgevende acties. In de sportkrant Marca komt de Rode Duivel even terug op de interesse van Real Madrid tijdens de afgelopen zomermercato. "Ik denk dat op dit moment Real Madrid het beste team ter wereld is. Ze hebben alles al gewonnen en beschikken over goede spelers en een grote trainer", klinkt het. "Maar op dit moment zit ik goed in Engeland. Ik speel bij een van de grootste ploegen, maar ja La Liga is wel speciaal... Of ik er op een dag zal spelen? Waarom ook niet?"