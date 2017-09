Megatransfers in de maak: Ronaldo naast Lukaku en Messi naast De Bruyne?

© epa.

Spelen de twee beste voetballers ter wereld volgend seizoen in Engeland? Dat schrijft de Sunday Times, over het Kanaal de best verkopende kwaliteitskrant. Lionel Messi naar Manchester City, Cristiano Ronaldo naar Manchester United.

Zo zou Cristiano Ronaldo volgend jaar naar Manchester United trekken. Een transfer die deze zomer al kon plaatsvinden, schrijft de krant. Ronaldo wou zelf graag terug naar Old Trafford, Real Madrid wou cashen. Man United zwaaide met 100 miljoen en bovendien zouden 'Los Blancos' verlost zijn van bijna 21 miljoen euro loon. Waarom het dan niet doorging? Omdat Kylian Mbappé, de aanvaller die Cristiano moest vervangen in het Bernabeu, PSG verkoos boven Madrid. In Spanje zou de druk voor de Franse tiener te hoog liggen. Het etiket van 'vervanger van Ronaldo' is ook geen cadeau natuurlijk. Dan liever -voorlopig- het vertrouwde Frankrijk. En nog is 'The Sunday Times' niet uitverteld. Nadat Mbappé weigerde, ging Real voor plan B. Niet Ronaldo naar United, maar wel Gareth Bale. De Welshman zou naar verluidt geweigerd hebben gedwongen te moeten vertrekken uit Madrid. © afp.