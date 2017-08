Wonderkind Asensio behoedt Real Madrid van eerste nederlaag tegen Valencia

Door: redactie

Real Madrid heeft al op de tweede speeldag in La Liga zijn eerste punten laten liggen. Thuis tegen Valencia kwam de Koninklijke niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Met een knappe vrije trap in het slot behoedde Marco Asensio de thuisploeg van een eerste nederlaag.

Marco Asensio bracht Real met een fijnzinnig balletje na tien minuten op voorsprong, maar lang kon Real - nog steeds zonder de geschorste Ronaldo - niet genieten van de voorsprong. Acht minuten later maakte Carlos Soler alweer gelijk. Gaandeweg de match leken de manschappen van Zidane het laken naar zich toe trekken, maar doelman Neto had enkele knappe parades in huis op pogingen van Benzema en Modric. Vooral de Fransman was zeer ongelukkig in de afwerking. En zoals vaak valt de goal dan aan de overkant. Een enig mooie aanval via verscheidene stationnetjes belandde bij Kondogbia, die het leer naast Navas in doel legde.



In een slotoffensief van de titelhouder was het alweer Asensio aan het kanon. Op een vrije trap schilderde hij het leer enig mooi binnen. Benzema had de winnende treffer nog twee maal aan de voet, maar miste eerst onbegrijpelijk en stuitte nadien op een fantastische reflex van een uitstekend keepende Neto. 2-2, Real is meteen op achtervolgen aangewezen.