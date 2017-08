Messi legt Alaves over de knie met 350ste doelpunt voor Barcelona

DMM

26/08/17 - 21u04 Bron: Belga

© epa.

Barcelona is met 0-2 gaan winnen op bezoek bij Alaves op de tweede speeldag van de Spaanse Primera Division. Lionel Messi was opnieuw de grote man bij de Catalanen met twee doelpunten. Zijn eerste treffer was al het 350e doelpunt in La Liga van de Argentijn voor Barcelona.

De 30-jarige Messi had zijn 350e La Liga-doelpunt al in de eerste helft kunnen maken, maar hij zag zijn strafschop in de 39e minuut gestopt door de doelman. In de tweede helft was het dan toch raak voor Messi toen hij de bal in de 55e minuut via een verdediger tegen de netten kreeg. Bij zijn tweede doelpunt van de avond kon hij profiteren van defensief geklungel bij Alaves in de 66e minuut. Van Thomas Vermaelen was geen spoor in de selectie van Barcelona.



Barcelona begint zo aan het seizoen met twee overwinningen en staat samen met Real Sociedad, waar Adnan Januzaj onder contract staat, aan de kop van het klassement. Het Atlético Madrid van Yannick Carrasco gaat vanavond om 22u15 nog op bezoek bij Las Palmas. Titelverdediger Real Madrid speelt zondag om 20u15 tegen Valencia.