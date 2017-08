Ronaldo verliest beroepszaak tegen schorsing: "Nog een onbegrijpelijke beslissing, maar onrecht zal me niet klein krijgen"

YP

22/08/17 - 21u34 Bron: Belga

Cristiano Ronaldo zal nog even geduld moeten hebben voordat hij weer met Real Madrid mag voetballen. De Portugese aanvaller was in beroep gegaan tegen zijn schorsing van vijf wedstrijden, maar die zaak verloor hij vandaag.

Ronaldo kreeg vorige week zondag als invaller in de eerste wedstrijd tegen FC Barcelona om de Spaanse Supercup in korte tijd twee keer geel. De eerste straf was voor het uittrekken van zijn shirt na een doelpunt, de tweede gele kaart volgde nadat Ronaldo zich volgens de scheidsrechter vrijwillig liet vallen in het strafschopgebied. De schorsing viel zo hoog uit, omdat Ronaldo na zijn tweede gele en dus rode kaart de scheidsrechter een duw gaf.



Van de vijf wedstrijden zonder Ronaldo, heeft Real er inmiddels twee achter de rug. Beide duels (de return tegen Barcelona in de Supercup en de eerste competitiewedstrijd tegen Deportivo) werden allebei door Real gewonnen. De Madrilenen missen Ronaldo nu nog in de competitieduels met Valencia, Levante en Real Sociedad.



"Nog een onbegrijpelijke beslissing", reageerde Ronaldo vandaag via Instagram. "Maar het onrecht zal mij niet klein krijgen."