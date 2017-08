Ook na zijn glansprestatie schoot Neymar nog met scherp... zij het naar het bestuur van FC Barcelona

YP

21/08/17 - 11u02

© photo news.

Neymar was gisteren de grote man bij zijn eerste wedstrijd in het Parc des Princes, de thuishaven van Paris Saint-Germain. Hij was goed voor twee goals en evenveel assists in de 6-2-overwinning tegen Toulouse en na de wedstrijd kwam ook FC Barcelona, zijn ex-ploeg, ter sprake. Messi & co wonnen gisteren wel van Betis (2-0), maar lieten vooral in de Supercopa tegen Real Madrid (5-1 voor Real over twee wedstrijden) een geslagen indruk na. "Ik vind het jammer dat het momenteel niet zo goed gaat met mijn voormalige ploegmaats, want het blijven toch vrienden", aldus Neymar. "Ik hoop dat ze er snel weer bovenop zijn, dat ze terug een team worden dat op het hoogste niveau kan meedoen voor de prijzen."