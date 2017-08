Heerlijke goal maar ook rode kaart voor Ronaldo in heenmatch Spaanse Supercup

Bewerkt door: PL

14/08/17 - 00u20 Bron: Belga

© ap.

Real Madrid heeft vanavond de heenwedstrijd van de Spaanse Supercup op het veld van FC Barcelona met 1-3 gewonnen. Cristiano Ronaldo, op het uur ingevallen, kroonde zich tot held en antiheld met een doelpunt en een rode kaart. Thomas Vermaelen zat bij Barça door een blessure niet in de selectie.

In de eerste helft domineerde Barcelona, maar de meeste kansen waren voor de bezoekers uit Madrid. Vijf minuten na de pauze was het raak voor de Madrilenen. Piqué verlengde een voorzet van Marcelo knullig in eigen doel. Een kwartier voor tijd kon Messi vanop de stip gelijkmaken, na een fout van Navas op Luis Suarez.



Real Madrid ging voor de zege en op de counter krulde de ingevallen Cristiano Ronaldo de 1-2 heerlijk in de linkerbovenhoek. De Portugees gaf zijn optreden nadien nog een wrange nasmaak na een tweede gele (en dus rode) kaart voor een schwalbe. Barça rook de onrust bij de tien spelers van Real, maar in plaats van een Catalaanse gelijkmaker zorgde Asensio in de slotminuut met een droge knal voor de 1-3 eindstand.



De terugwedstrijd van de Spaanse Super Cup vindt op woensdag 16 augustus (23u) in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid plaats.