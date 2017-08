Is er een transfer op til voor Vermaelen? Deze foto doet alvast vermoeden van wel

(KTH/MJR)

Een teken dat een transfer op til is? Ten huize Thomas Vermaelen (31) zijn alle koffers gepakt, zo blijkt uit een foto die vrouw Polly Parsons de wereld instuurde op Instagram. De Rode Duivel herstelt momenteel van een kneuzing aan de knie, maar zijn zaakwaarnemer zoekt naarstig naar een club. Bij Everton is hij één van de opties als back-up voor de verdediging, maar volgens de club zijn er voorlopig geen concrete stappen ondernomen. Anderlecht onderzocht de piste-Vermaelen, maar er is dus concurrentie. Barcelona hoopt de verdediger ergens te kunnen slijten. Na een uitleenbeurt aan Roma past hij niet meer in de plannen.