Ronaldo in de rechtzaal: "Ik wil terug naar Engeland. Daar had ik deze problemen niet"

5/08/17



Cristiano Ronaldo wil terugkeren naar Engeland. 'CR7' staat momenteel in Spanje terecht voor belastingontduiking en de Portugees is die problemen beu. "In Engeland had ik deze problemen nooit. Daarom wil ik terug naar Engeland."