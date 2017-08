FIFPro vraagt Europese Commisie onderzoek in te stellen naar transfer Neymar: "Dringend nood aan herziening"

Bewerkt door: MH

4/08/17 - 15u30 Bron: Belga

© afp.

De internationale spelersvakbond FIFPro heeft vandaag de Europese Commissie opgeroepen om een onderzoek in te stellen naar de aanzienlijke sommen bij de overgang van Neymar naar Paris Saint-Germain. De Braziliaan, die FC Barcelona verliet, is met een recordtransferbedrag van 222 miljoen euro veruit de duurste voetballer aller tijden.

De FIFPro wil dat de geldstromen onderzocht worden "om zo hun impact op het competitief evenwicht te begrijpen". Verder vraagt de spelersvakbond dat de Europese Commissie de transferregels die door haar in 2001 werden goedgekeurd nauwkeurig nakijkt. "Die hebben nu dringend nood aan een herziening", klinkt het. "De hervorming van de transferregels aanmoedigen is een prioriteit voor de FIFPro, om zo de rechten van de spelers als werknemers te beschermen en de belangen van het spel veilig te stellen", aldus de vakbond, die ijvert voor een betere verdeling van de rijkdommen.



De FIFPro herinnert eraan dat het in 2015 in dit kader al een klacht heeft ingediend, om zo een einde te stellen aan "de waanzin van de transfermarkt".