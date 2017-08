PSG-voorzitter Al-Khelaïfi: "Binnen twee jaar is de waarde van Neymar nog verdubbeld"

Bewerkt door: MH

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi liet zich vandaag bij de voorstelling van Neymar uit over de transfersom van 222 miljoen euro die de Parijse club neertelde voor de Braziliaan. "Over twee jaar zal zijn waarde minstens verdubbeld zijn", liet Al-Khelaïfi optekenen.

"Er zijn geen twee Neymars op aarde", legde de voorzitter van PSG uit. "Ik stel voor dat we elkaar over twee jaar terugzien en dan zijn waarde bekijken ten opzichte van nu. Ik verwacht dat die minstens verdubbeld zal zijn."



"Geschiedenis schrijven"

Al-Khelaïfi bevestigde tussendoor ook dat de Parijse topclub de afkoopsom van Neymar - die hij officieel zelf betaald heeft - heeft vergoed. "Neymar is hier om met onze club geschiedenis te schrijven", eindigde hij.