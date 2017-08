LIVE: vanmiddag voorstelling Neymar, die al afscheid neemt van Barça en MSN

Door: redactie

live Vanmiddag vindt in Parijs de voorstelling van Neymar plaats. De gekte is in de Franse hoofdstad is na de 'transfer van de eeuw' volledig losgebarsten, met ondermeer lange wachtrijen om een truitje van de Braziliaanse vedette te bemachtigen. Wij volgen de ontwikkelingen rond de voorstelling van de topspits, die rond 13u30 zou aanvangen, op de voet.

Ondertussen wordt Neymar richting het Parc des Princes gereden. PSG doet er alles aan om zijn transport zo 'discreet' mogelijk te laten verlopen. Een dozijn beveiligingsagenten, gekleed in het pikzwart, dragen paraplu's om de Braziliaanse superster mee te verbergen als hij uit de wagen stapt. Eén glimp vangen we van Neymar op: wanneer hij zijn rode 'fashion bag' doorgeeft aan de security, komt zijn hand in beeld.

De paparazzi krijgen de man van 222 miljoen dus niet te zien. PSG pakt zelf uit met exclusieve foto's op de social media.



De paparazzi krijgen de man van 222 miljoen dus niet te zien. PSG pakt zelf uit met exclusieve foto's op de social media.

11u45: perszaal op maat van Neymar Het mediadepartement van PSG is intussen druk in de weer om alles klaar te zetten voor de persconferentie. Elk detail moet goed zitten. Dat blijkt ook uit deze foto: een pet van Neymar Jr, met daarboven het woord 'Paris'. Alsof er nog twijfel was. Elk detail moet perfect zijn op de voorstelling van de man van 222 miljoen © Marca.

11u40: 5.000 voorgedrukte shirts De wachtrijen voor de fanshop van PSG zijn gigantisch. Honderden mensen schuiven aan om toch maar meteen een shirt van Neymar Jr - met nummer 10 - aan te kopen. Paris Saint-Germain heeft afgelopen nacht 5.000 shirts laten drukken, maar lang zal die voorraad niet standhouden. © epa.

Il est arrivé !



"Il est arrivé !", zo kondigt PSG trots aan op Twitter. De Braziliaan heeft nog twee uur de tijd om zich even op te frissen vooraleer zijn eerste persconferentie te geven als speler van de Franse topclub.

Neymar blikt terug op Instagram-pagina Op zijn Instagram-pagina blikt Neymar met de nodige pathos terug op zijn periode in Catalonië.



Over Messi en MSN:

"Ik had de eer om samen te spelen met de grootste sportman die ik ooit heb gezien in mijn leven en ik weet zeker dat ik nooit een betere speler ga zien. Lionel Messi werd mijn partner en vriend, binnen en buiten het veld. Ik ben er trots op met jou gespeeld te hebben. Ik heb een historische voorhoede gevormd met Lionel Messi en Luis Suárez en heb alles overwonnen wat een sportman kan overwinnen."



Over de reden van zijn vertrek:

"Ik heb onvergetelijke momenten beleefd en hou van Barcelona en Catalonië, maar een sportman heeft uitdagingen nodig. Ik heb het voorstel van PSG geaccepteerd om de club te helpen de prijzen te winnen die de supporters verwachten. Ik heb een gedurfd carrièreplan voorgeschoteld gekregen en ben klaar voor deze uitdaging.



"Ik voel in mijn hart dat het tijd is om te vertrekken. PSG wordt mijn nieuwe thuis voor de komende jaren en ik zal mijn best doen het vertrouwen dat ze in mij geplaatst hebben terug te betalen. Al mijn fans, vrienden, begeleiders en familie die veel hebben moeten doorstaan in deze periode van mijn leven, verdienen nu rust. Het is een lastige beslissing geweest, maar ik ben met mijn 25 jaar volwassen genoeg om hem te maken."