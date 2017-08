'Neymania' in Parijs: tientallen fans nú al in de rij voor shirt van hun nieuwe held

YP

4/08/17 - 10u56

De kogel is door de kerk: Neymar Jr. verhuist van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro. De Braziliaan wordt om 13u30 voorgesteld in de Franse hoofdstad en is nu de duurste voetballer ooit, maar het stevige prijskaartje zal zichzelf vrij snel terugbetalen. Zo stonden de fans zoals op bovenstaande beelden te zien vanochtend al in de rij voor een shirt van hun nieuwe held.