Nu neemt ook die andere hoeksteen van de tridente, Suarez, afscheid van Neymar

Lionel Messi deed het hem voor en nu treedt ook Luis Suarez in de voetsporen van 'de Vlo'. De Uruguayaanse aanvaller van FC Barcelona heeft op zijn beurt een boodschap op Instagram geplaatst voor zijn collega Neymar die op het punt staat Catalonië te verlaten voor Paris Saint-Germain.



"Mijn vriend. Ik wens je het beste toe in al wat nog komt. Bedankt ook voor je steun, voor alles wat ik van je geleerd heb en voor de unieke momenten die we samen beleefd hebben. Blijf zo en verander nooit. Ik hou van je mijn kleine broer", klinkt het vertederend op Instagram.