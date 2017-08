Spaanse La Liga weigert 222 miljoen van PSG, Franse Profliga vraagt om transfer niet te blokkeren

Door: redactie

3/08/17

De Spaanse voetballiga steekt mogelijk een stokje voor de recordtransfer van Neymar naar PSG. Vandaag laat een woordvoerder van de organisatie weten dat de betaling door de Parijzenaars van de afkoopclausule in Neymars contract bij Barcelona is geweigerd. "De wettelijke vertegenwoordigers van de speler hebben zich bij de Liga aangeboden om (de som van) de clausule te betalen. Dat werd geweigerd", laat de woordvoerder weten, zonder meer details te geven.

In het contract van Neymar bij Barça is een clausule opgenomen die bepaalt dat de Braziliaan voor een bedrag van 222 miljoen euro de club kan verlaten. De Qatarese eigenaars van PSG zijn bereid die recordsom, die van Neymar de duurste speler ter wereld maakt, op tafel te leggen. Neymar zelf dringt ook aan op een transfer en nam al afscheid van zijn teamgenoten.



De Spaanse Liga betwijfelt evenwel of PSG voor de financiering van de transfer nog in regel is met de financiële fair-play. Daarom zou de betaling worden geweigerd.



In het Spaanse voetbal is het gebruikelijk dat de speler de transferclausule in zijn contract afbetaalt bij La Liga zodat de voetballer, Neymar in dit geval, vrij is om te gaan waar hij heen wil. De nieuwe club betaalt de betreffende transfersom aan de speler. La Liga stort de transfersom over naar de verkopende club, Barcelona in deze.



Vanwege de financiële fair play-regels van de UEFA kan PSG de clausule niet zelf betalen. Om de reglementen te omzeilen bedacht Qatar Investment Authority, dat eigenaar is van de Franse club, een ingewikkelde constructie. Neymar wordt ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar voor 300 miljoen euro. Dat is de totale transfersom die de Franse topclub moet betalen voor Neymar, inclusief de Franse belastingen. Neymar zal dan zelf voor 222 miljoen euro zijn contract afkopen in Spanje. Volgens La Liga kan er met deze constructie geen sprake zijn van financiële fair-play.



Gisteren trainde de Braziliaan niet mee met Barça en nam hij afscheid van zijn ploegmaats. Zo wordt Neymar mogelijk deze week al voorgesteld bij PSG.