Mourinho: "222 miljoen euro is niet duur voor Neymar"

Door: redactie

3/08/17 - 09u27 Bron: Belga

© afp.

José Mourinho sluit zich niet aan bij de kritiek op de enorme transferprijs die PSG op tafel wil leggen om Neymar bij Barcelona weg te kopen. Volgens de flamboyante Portugees is het Braziliaanse goudhaantje de afkoopsom van 222 miljoen euro die in zijn contract staat waard.

"Toen wij Paul Pogba kochten (voor 105 miljoen, red), zei ik dat het niet duur was. Spelers die veel kosten, zijn jongens die op een bepaald niveau worden gewaardeerd zonder dat ze een bepaalde kwaliteit hebben. Ik vind niet dat 200 miljoen pond duur is voor Neymar. Hij is een van de beste spelers te wereld. Commercieel heeft hij een enorme waarde", vertelde Mourinho gisterenavond na de 2-1 zege van zijn team Manchester United in een oefenduel in Dublin tegen Sampdoria.



De 54-jarige Mourinho vreest wel dat door deals als deze van Neymar de transferprijzen nog meer zullen stijgen. "Neymar is niet het probleem, wel wat er mogelijk als gevolg komt. Je krijgt meer spelers die meer dan 100 miljoen kosten, meer spelers die meer dan 50 miljoen kosten en meer spelers die 60 miljoen kosten. Dat is een echt probleem", aldus de Special One.