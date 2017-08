Cristiano's Georgina poseert fier met haar bolle buikje

YP

3/08/17 - 08u01 Bron: Hola

Cristiano's girlfriend Georgina Rodriguez's first photoshoot while pregnant. [Hola] pic.twitter.com/PcwTAhFgn4

Het heeft even geduurd vooraleer er bevestiging over kwam, maar Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez verwachten wel degelijk hun eerste kindje samen. De 23-jarige Spaanse kan het intussen niet meer verbergen en voor het Spaanse blad 'Hola' heeft ze nu een eerste keer fier geposeerd met haar bolle buikje. "Ik ben een familiemens die dol is op kindjes", onthulde ze onder meer in het interview. Geen overbodige luxe natuurlijk, want haar steun en toeverlaat heeft al drie andere oogappeltjes rondlopen en gaf onlangs in een interview dat hij niet weigerachtig staat tegenover een gezin met liefst zeven kinderen.