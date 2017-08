Recordbedrag in perspectief: je koopt er zowat de hele kern van Tottenham mee op

Kristof Terreur

2/08/17 - 21u44

Moussa Sissoko is met zijn 35 miljoen de duurste speler bij de Spurs. © reuters.

Het nieuws van de dag is zonder enige twijfel de nakende transfer van Neymar naar PSG. Met zijn overgang is zo'n 222 miljoen euro gemoeid, daarmee wordt de Braziliaan de duurste transfer uit de geschiedenis. Meer nog, het bedrag is zo goed als een verdubbeling van het vorige record, dat op naam stond van Paul Pogba. Eerder toonden we al aan wat je met het duizelingwekkend hoge bedrag allemaal kan kopen. Maar het wordt zo mogelijk nog absurder wanneer je de som gaat vergelijken met andere (opgetelde) transfersommen in het voetbal. Zo komt het bedrag ongeveer overeen met de waarde van zowat de totale kern van Tottenham Hotspur.

© getty.

De som van 222 miljoen is precies het bedrag dat in het contract van Neymar bij Barcelona was opgenomen als opstapclausule, vanuit de redenering dat niemand ooit een dergelijk bedrag zou neerleggen. Dat bleek dus een foutieve inschatting. Toch was het op zich niet zo een vreemde gedachtegang van Barcelona, omdat het bedrag - zelfs naar de huidige normen - op zijn zachtst gezegd volledig buiten proportie is. Een opvallende vergelijking die de hoogte van het bedrag aantoont, is die met de selectie van Tottenham. De volledige kern van de Londense topclub kostte alles samen en inclusief bonussen zo'n 250 miljoen euro en is daarmee dus te vergelijken met de som die werd neergelegd voor Neymar.



Bij de Spurs is Moussa Sissoko de duurste van de hele hoop. De middenvelder kwam vorige zomer over van Newcastle United voor een bedrag van 35 miljoen euro. Lamela en Son vervolledigen het denkbeeldige podium. Beide heren leverden bij hun overgang 30 miljoen op aan hun vorige werkgever, respectievelijk AS Roma en Bayer Leverkusen.



De Rode Duivels bij de nummer 2 in de Premier League zijn niet bepaald zomerkoopjes te noemen. Dembele staat met 19 miljoen op de vijfde plaats, Alderweireld (14 miljoen) is zevende. Jan Vertonghen bengelt met 11 miljoen in het midden van het pak.



Opvallend detail: spits Harry Kane, de voorbije seizoenen zonder twijfel de meest bepalende speler bij Tottenham, kostte de club in aankoop geen cent. De huidige topschutter uit de Premier League is immers een jeugdproduct van de Spurs.



Hieronder de hele lijst:



Sissoko 35 miljoen

Lamela 30 miljoen

Son 30 miljoen

Janssen 22 miljoen

Dembélé 19 miljoen

Wanyama 14,4 miljoen

Alderweireld 14 miljoen

Eriksen 13,5 miljoen

Davies 12 miljoen

Lloris 12 miljoen

Vertonghen 11 miljoen

N'Koudou 11 miljoen

Alli 6,5 miljoen

Wimmer 6 miljoen

Vorm 6 miljoen

Dier 5 miljoen

Trippier 4,9 miljoen

Kane 0 miljoen

Winks 0 miljoen

Carter-Vickers 0 miljoen

Rose 0 miljoen

Onomah 0 miljoen

Walker-Peters 0 miljoen