Messi neemt in stijl afscheid van Neymar met knappe videoboodschap

2/08/17 - 16u14 Bron: Instagram Leo Messi

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos amigo @neymarjr Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida . Nos vemos Tkm

video Lionel Messi heeft, via de sociale media, alvast afscheid genomen van Neymar. ''Het was fantastisch om al die jaren met jou samen te spelen'', zei de Argentijn van Barcelona over zijn vertrekkende Braziliaanse ploeggenoot. Ik wens je alle geluk in de nieuwe fase in je leven.''