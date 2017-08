PSG legt komende uren geld op tafel en stelt Neymar eind deze week voor

YP

2/08/17 - 13u08 Bron: Belga

© reuters.

De recordtransfer van Neymar naar PSG lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De Braziliaanse superster daagde deze voormiddag op in het trainingscomplex van Barcelona, maar hij oefende er niet mee met Messi en co. Voor de training sprak Neymar de aanwezigen toe en vertelde dat hij de club wil verlaten.

Barcelona bevestigt op zijn website dat Neymar na overleg met coach Ernesto Valverde de toestemming kreeg om de training over te slaan en "zijn toekomst uit te klaren". Later volgde ook nog een communiqué: "In het bijzijn van zijn vader en zijn zaakwaarnemer, heeft Neymar Jr. vanochtend in een onderhoud aangegeven dat hij de club wil verlaten", klinkt het.



De Franse topclub PSG, die in Qatarese handen is, toont zich bereid het recordbedrag van 222 miljoen euro, de vastgelegde afkoopsom in zijn contract, op tafel te leggen om Neymar weg te halen uit Barcelona. Die zou daarmee met voorsprong de duurste voetballer op aarde worden. Voorlopig is dat Paul Pogba, voor wie Manchester United in 2016 circa 105 miljoen euro betaalde aan Juventus.



De 25-jarige topspits heeft in Catalonië nog een contract tot 2021. Hij ruilde in 2013 het Braziliaanse Santos voor Barcelona, waar Neymar een dodelijk aanvalstrio (MSN) vormt met Lionel Messi en Luis Suarez.



Vandaag nog betaling

Intussen bevestigde Wagner Ribeiro, manager van Neymar, dat het recordbedrag van 222 miljoen euro "in de komende uren" nog zal worden betaald door de Franse grootmacht. Neymar zou dan aan het einde van de week gepresenteerd worden. Ribeiro verkondigde het nieuws aan een meute pers bij zijn aankomst op de luchthaven van Barcelona, om daar het vliegtuig te nemen samen met Neymar en diens vader.