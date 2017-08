888 Ferrari's of... 888 miljoen rollen toiletpapier: dit is wat u kunt kopen met transfersom Neymar

XC

2/08/17 - 12u30

© getty.

Neymar trainde vandaag niet mee met Barça en zou naar verluidt al afscheid hebben genomen van zijn ploegmakkers. Zo lijkt de megatransfer van de Braziliaan voor 222 miljoen euro naar PSG in kannen en kruiken. Laten we voor één keer miljonair spelen: wat kunnen we met dat transferbedrag allemaal kopen? Een overzicht.

57 jachten Een jacht mocht natuurlijk niet ontbreken. De Admiraal 35M is 34,98 meter lang en 7,40 m breed. Voor het luxueuze jacht telt u zo'n 3.900.000 euro neer. Geen probleem, doe er ineens maar 57!

2,6 privé-eilanden Iedereen kan eigenaar worden van Pumpkin Key in Florida, maar dan moet je er wel een slordige 85 miljoen euro voor betalen. Het eiland ligt vlak bij Miami en bevat onder meer enkele tennisvelden. Interesse? Meer info in onderstaand filmpje.

75 vliegtuigen De 2007 Hawker 850XP is zo'n €2.962.362 waard. Met het recordbedrag van Neymar kunt u deze populaire 'Midsize Jet' maar liefst 75 keer aanschaffen. © Jamesedition.

888 miljoen rollen toiletpapier Wanneer u bijvoorbeeld in de Carrefour gaat winkelen, kunt u zo'n twaalf rollen toiletpapier aan drie euro kopen: ongeveer dus zo'n 25 cent per rol. Met zo'n 888 miljoen stukken, kunnen we een tijdje voort... © Thinkstock.

Eén miljard driehonderdtweeëndertig miljoen eieren Nog een leuk tussendoortje. Vanaf nu elke morgen spek met eieren! © anp.